Milano 15:06
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Nasdaq 17-ago
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Dow Jones 17-ago
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Londra 15:06
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Francoforte 15:06
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,62%

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In breve, Finanza
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