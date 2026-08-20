Milano 19-ago
0 0,00%
Nasdaq 19-ago
29.426 -0,22%
Dow Jones 19-ago
53.463 +0,22%
Londra 19-ago
10.743 +0,14%
Francoforte 19-ago
26.091 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1%

Nikkey a 65.982,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1%
Indice Nikkey +1% a quota 65.982,49 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```