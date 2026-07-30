Milano 29-lug
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Nasdaq 29-lug
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Dow Jones 29-lug
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Londra 29-lug
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Francoforte 29-lug
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,28%

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In breve, Finanza
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