Madrid: positiva la giornata per Solaria

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , che tratta in utile del 2,44% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Solaria rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo di Solaria ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 16,99 Euro. Supporto a 16,53. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 17,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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