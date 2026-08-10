Madrid: andamento sostenuto per Solaria

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,43%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Solaria , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Solaria si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 15,97 Euro. Prima resistenza a 16,32. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 15,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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