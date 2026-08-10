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Madrid: brillante l'andamento di Solaria

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di Solaria
Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, con una variazione percentuale del 2,43%.
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