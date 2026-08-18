New York: acquisti a mani basse su Insulet Corporation

(Teleborsa) - Protagonista l' azienda che produce dispositivi medici innovativi , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,87%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Insulet Corporation mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,56%, rispetto a -0,67% dell' indice del basket statunitense ).





Il quadro tecnico di Insulet Corporation segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 141,7 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 149,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 136,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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