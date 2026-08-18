New York: al centro degli acquisti GoDaddy

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società tecnologica statunitense che fornisce piattaforme cloud e registrazione di domini , che mostra una salita bruciante del 5,61% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di GoDaddy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso GoDaddy rispetto all'indice.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di GoDaddy . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 98,76 USD, con il supporto più immediato individuato in area 95,21. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 92,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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