New York: brusca correzione per Marvell Technology
(Teleborsa) - A picco il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che presenta un pessimo -6,76%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Marvell Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Marvell Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 223 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 215,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 230,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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