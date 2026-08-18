New York: brusca correzione per Marvell Technology

(Teleborsa) - A picco il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che presenta un pessimo -6,76%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Marvell Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Marvell Technology è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 223 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 215,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 230,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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