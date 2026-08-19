New York: amplia il rialzo Marvell Technology

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che scambia in rialzo del 7,52%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marvell Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marvell Technology rispetto all'indice.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Marvell Technology , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 241,5 USD. Primo supporto visto a 227. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 221,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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