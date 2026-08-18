New York: scambi negativi per Caterpillar
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gigante delle macchine movimento terra, che mostra un decremento del 3,46%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Caterpillar più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Caterpillar ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 859,8 USD. Supporto a 846,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 872,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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