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New York: si concentrano le vendite su Caterpillar

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Caterpillar
Si muove verso il basso il gigante delle macchine movimento terra, con una flessione del 3,16%.
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