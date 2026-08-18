New York: sviluppi positivi per DoorDash
(Teleborsa) - Grande giornata per il leader americano delle consegne di pasti, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,99%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a DoorDash rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di DoorDash. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 225,1 USD. Primo supporto visto a 215. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 208,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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