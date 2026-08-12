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New York: sviluppi positivi per Teradyne

Migliori e peggiori, In breve
New York: sviluppi positivi per Teradyne
Seduta decisamente positiva per la società che produce i tester di circuiti integrati, che tratta in rialzo del 6,66%.
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