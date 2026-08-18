Milano 15:23
53.286 -0,56%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 15:23
10.746 +0,24%
Francoforte 15:23
26.220 -0,45%

Petrolio a 85,06 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 85,06 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 85,06 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```