Milano 12:39
52.624 +0,86%
Nasdaq 31-lug
28.274 0,00%
Dow Jones 31-lug
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Londra 12:39
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Francoforte 12:39
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Petrolio a 79,46 dollari alle 08:30

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Petrolio a 79,46 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 79,46 dollari per barile alle 08:30.
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