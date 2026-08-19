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Francoforte 18-ago
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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 18/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Seduta positiva per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che avanza bene e porta a casa un +0,82%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 91,97, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 88,22. L'equilibrata forza rialzista del greggio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 95,73.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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