Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 18/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Ribasso composto e controllato per il derivato italiano, che archivia la sessione in flessione dello 0,92% sui valori precedenti.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Future sul FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 53.660, con il supporto più immediato individuato in area 53.015. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 52.800.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)