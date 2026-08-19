Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 0,00%
Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 18/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Ribasso composto e controllato per il derivato italiano, che archivia la sessione in flessione dello 0,92% sui valori precedenti.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Future sul FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 53.660, con il supporto più immediato individuato in area 53.015. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 52.800.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```