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Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (-0,14% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 si muove sulla parità a 29.449,76 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (-0,14% alle 19:30)
L'indice del listino high-tech USA mostra un -0,14% alle 19:30 e continua gli scambi a 29.449,76 punti.
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