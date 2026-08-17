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Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (-0,17%)
Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 29.995,38 punti
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17 agosto 2026 - 22.03
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Non si allontana dalla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra un deludente -0,17%, archiviando la seduta a 29.995,38 punti.
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