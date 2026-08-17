Milano 17-ago
0 0,00%
Nasdaq 17-ago
29.995 -0,17%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 17-ago
10.720 -0,28%
Francoforte 17-ago
26.339 -0,38%

Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (-0,17%)

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 29.995,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (-0,17%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra un deludente -0,17%, archiviando la seduta a 29.995,38 punti.
Condividi
```