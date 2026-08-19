Milano 14:59
53.045 +0,05%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 14:59
10.734 +0,06%
Francoforte 14:59
26.113 -0,06%

Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Telecommunications

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: nuovo spunto rialzista per l'EURO STOXX Telecommunications
L'Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni guadagna lo 0,76% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 391,76 punti.
Condividi
```