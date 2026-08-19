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Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Construction & Materials
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19 agosto 2026 - 15.00
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, che continua la giornata in aumento dello 0,85% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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