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Francoforte: calo per Flatexdegiro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Flatexdegiro
Composto ribasso per Flatexdegiro, in flessione del 2,10% sui valori precedenti.
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