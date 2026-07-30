Francoforte: balza in avanti Flatexdegiro
(Teleborsa) - Bene Flatexdegiro, con un rialzo del 2,12%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Flatexdegiro più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario attuale di Flatexdegiro mostra un allentamento della trendline al test del supporto 36,63 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 38,05. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 35,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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