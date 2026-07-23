Milano 12:28
51.747 -1,98%
Nasdaq 22-lug
28.998 0,00%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 12:28
10.706 -0,10%
Francoforte 12:28
24.992 -0,65%

Francoforte: andamento negativo per Gerresheimer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Gerresheimer
Sottotono la società di packaging, che passa di mano con un calo del 2,54%.
Condividi
```