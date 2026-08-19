Francoforte: rosso per Nordex

(Teleborsa) - Rosso per Nordex , che sta segnando un calo del 2,69%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex rispetto all'indice.





Le implicazioni tecniche attuali di Nordex mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 38,03 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 38,95. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 37,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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