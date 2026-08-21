Francoforte: risultato positivo per Nordex
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Nordex, con una variazione percentuale del 2,29%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nordex rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario tecnico di Nordex mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 38,84 Euro con area di resistenza individuata a quota 39,74. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 38,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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