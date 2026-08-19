Male Seagate Technology sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l'azienda americana attiva nel settore storage, che esibisce una perdita secca del 5,61% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Seagate Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 901,4 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 818,4. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 783,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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