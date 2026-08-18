Perde Seagate Technology sul mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda americana attiva nel settore storage , che tratta in perdita dell'8,10% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Seagate Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve del leader nella produzione di driver per hard-disk rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 950 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 889,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1.010,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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