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New York: in calo Goldman Sachs

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Goldman Sachs
Ribasso composto e controllato per la banca d'affari americana, che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti.
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