New York: scambi negativi per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca d'affari americana , che presenta una flessione dell'1,83% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Goldman Sachs , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni tecniche attuali di Goldman Sachs mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 1.011,5 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 1.038,1. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 1.001,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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