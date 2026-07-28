New York: in calo Goldman Sachs

(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca d'affari americana , in flessione del 2,91% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Goldman Sachs , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Goldman Sachs si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.004,7 USD. Prima resistenza a 1.037,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 991,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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