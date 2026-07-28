New York: in calo Goldman Sachs
(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca d'affari americana, in flessione del 2,91% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Goldman Sachs, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Goldman Sachs si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1.004,7 USD. Prima resistenza a 1.037,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 991,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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