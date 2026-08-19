Milano 17:35
52.618 -0,75%
Nasdaq 20:47
29.455 -0,12%
Dow Jones 20:47
53.459 +0,22%
Londra 17:35
10.743 +0,14%
Francoforte 17:35
26.091 -0,14%

New York: spinge in avanti Moderna

Migliori e peggiori
New York: spinge in avanti Moderna
(Teleborsa) - Protagonista la società americana di biotecnologia, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 118,49%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moderna evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Moderna rispetto all'indice.


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 122,1 USD. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 145,4. L'indebolimento di Moderna è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 106,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```