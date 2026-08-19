New York: Teradyne in forte discesa
(Teleborsa) - Pressione sulla società che produce i tester di circuiti integrati, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,58%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Teradyne mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,57%, rispetto a -0,17% dell'indice del basket statunitense).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Teradyne. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 397,9 USD. Primo supporto visto a 373. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 364,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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