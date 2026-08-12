New York: ingrana la marcia Teradyne

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che produce i tester di circuiti integrati , che mostra una salita bruciante del 6,71% sui valori precedenti.



Il movimento di Teradyne , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' S&P-500 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Teradyne . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 411,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 395,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 386,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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