New York: ingrana la marcia Teradyne
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che produce i tester di circuiti integrati, che mostra una salita bruciante del 6,71% sui valori precedenti.
Il movimento di Teradyne, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'S&P-500, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Teradyne. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 411,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 395,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 386,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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