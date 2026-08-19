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Teradyne scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Teradyne scivola in fondo al mercato di New York
Pressione sulla società che produce i tester di circuiti integrati, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,58%.
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