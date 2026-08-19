SILVER del 18/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Seduta difficile quella del 18 agosto per il metallo prezioso, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 63,32.
Le implicazioni di medio periodo dell'argento confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 64,99 con primo supporto visto a 62,48. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 61,65.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)