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53.018 0,00%
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Dow Jones 18-ago
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Londra 18-ago
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SILVER del 18/08/2026

Finanza
SILVER del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Seduta difficile quella del 18 agosto per il metallo prezioso, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 63,32.

Le implicazioni di medio periodo dell'argento confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 64,99 con primo supporto visto a 62,48. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 61,65.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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