Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 19/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Ribasso composto e controllato per il derivato italiano, che archivia la sessione in flessione dello 0,86% sui valori precedenti.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Future sul FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 52.400. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 53.505. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 52.035.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)