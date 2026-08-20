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Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 19/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 19/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Ribasso composto e controllato per il derivato italiano, che archivia la sessione in flessione dello 0,86% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Future sul FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 52.400. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 53.505. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 52.035.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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