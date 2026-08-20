Milano 9:05
52.726 +0,21%
Nasdaq 19-ago
29.426 0,00%
Dow Jones 19-ago
53.463 +0,22%
Londra 9:05
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26.050 -0,16%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 19/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 19/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Seduta trascurata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la giornata con un timido -0,09%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 8.601. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8.452,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8.402,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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