Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 19/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Debole la giornata del 19 agosto per il principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un calo dello 0,20%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE 100. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 10.756. Primo supporto visto a 10.703,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 10.685,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)