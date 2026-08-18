Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto
Andamento piatto per il principale indice della Borsa di Londra, che propone sul finale un +0,03%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE 100, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 10.804,8. Primo supporto visto a 10.680,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 10.638,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)