Milano 15:01
53.336 -0,47%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 15:01
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Francoforte 15:01
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Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 17/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Andamento piatto per il principale indice della Borsa di Londra, che propone sul finale un +0,03%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE 100, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 10.804,8. Primo supporto visto a 10.680,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 10.638,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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