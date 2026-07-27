Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 24/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio
Controllato progresso per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude in salita dello 0,54%.
Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.845,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 10.633,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11.056,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)