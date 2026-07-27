Milano 14:01
52.175 +0,72%
Nasdaq 24-lug
28.128 0,00%
Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 14:01
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Francoforte 14:01
25.511 +1,64%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 24/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 24/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 luglio

Controllato progresso per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude in salita dello 0,54%.

Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10.845,1, mentre il supporto più immediato si intravede a 10.633,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11.056,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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