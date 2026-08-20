New York: calo per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di vernici e rivestimenti , che mostra un decremento del 2,44%.



La tendenza ad una settimana di Sherwin Williams è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Sherwin Williams , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 347,7 USD. Primo supporto visto a 341,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 337,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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