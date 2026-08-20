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New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams

Migliori e peggiori, In breve
New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams
Rosso per il produttore di vernici e rivestimenti, che sta segnando un calo del 2,42%.
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