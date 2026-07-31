New York: si concentrano le vendite su Sherwin Williams

(Teleborsa) - Rosso per il produttore di vernici e rivestimenti , che sta segnando un calo dell'1,93%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Sherwin Williams rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Sherwin Williams mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 341,7 USD. Rischio di discesa fino a 336 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 347,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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