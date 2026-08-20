Milano 15:14
52.683 +0,12%
Nasdaq 19-ago
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Dow Jones 19-ago
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Londra 15:15
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Francoforte 15:14
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Piazza Affari: calo per il comparto sanitario italiano

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Piazza Affari: calo per il comparto sanitario italiano
L'Indice delle aziende sanitarie perde lo 0,98%, continuando la seduta a 197.142,45 punti.
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