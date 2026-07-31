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Piazza Affari: in bella mostra il comparto sanitario italiano

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Piazza Affari: in bella mostra il comparto sanitario italiano
Giornata brillante per l'indice delle aziende sanitarie, che avanza a 195.884,97 punti.
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