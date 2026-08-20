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Piazza Affari: in calo il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in calo il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Perde terreno il comparto beni industriali a Milano, che retrocede a 91.044,83 punti, ritracciando dello 0,98%.
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