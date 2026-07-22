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Piazza Affari: rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Perde terreno il comparto beni industriali a Milano, che retrocede a 89.790,36 punti, ritracciando dello 0,73%.
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