PALLADIUM del 20/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Appiattita la performance del metallo prezioso, che porta a casa un modesto +0,11%.
Il quadro tecnico di breve periodo del palladio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.353,5. Rischio di discesa fino a 1.309 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1.398.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)